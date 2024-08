'Maranello, su porta a porta ancora una volta Fdi manipola la realtà'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E soprattutto dopo aver valutato tutti gli effetti di ogni cambiamento, che da territorio a territorio, a seconda delle peculiarità di ogni area, possono variare anche in modo molto significativo'. A parlare replicando alle parole di Fdi è l'assessore di Maranello all'urbanistica e all'ambiente Elisabetta Marsigliante.



'Colgo l’occasione, a riguardo, per ribadire che l’esempio di Bologna, che ha fatto modifiche sulla raccolta in un’area circoscritta della città, non può essere comparato evidentemente alla situazione di Maranello, per dimensioni e per diverse caratteristiche del tessuto urbano ed extraurbano. Chiariti questi punti, e fermo restando che dai banchi di FDI abbiamo sentito in Consiglio comunale una serie di gravi inesattezze sulle competenze in materia dei vari enti, ribadisco che l’amministrazione di Maranello proseguirà lungo il percorso tracciato nell’ultimo anno a mezzo: ascolto dei cittadini, monitoraggio della criticità, ricerca seria e condivisa di soluzioni concrete. Concludo sottolineando che il balzo della percentuale di differenziata dal 69% all’86% avvenuto in pochi mesi - dato certificato da un ente terzo e non semplicemente comunicato dal gestore - è un risultato oggettivo, che esprime innanzitutto il valore della risposta arrivata dai cittadini' - chiude Marsigliante.