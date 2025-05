Maranello, venerdì in piazza le F50 per il Legacy Tour

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si conclude a Maranello il Ferrari F50 Legacy Tour, evento organizzato dalla casa del Cavallino Rampante per festeggiare il trentesimo anniversario della vettura costruita in serie limitata di soli 349 esemplari tra il 1995 ed il 1997 per celebrare il 50º anniversario di fondazione della casa automobilistica. L’evento si svolge tra la Toscana e l'Emilia-Romagna: a Maranello è previsto l'arrivo delle “rosse” venerdì 9 maggio alle ore 16.45 circa in Piazza Libertà. Il convoglio sarà costituito da 23 Ferrari F50, che dopo una sosta in piazza, dove potranno essere ammirate da tutti, si dirigeranno negli stabilimenti dell'azienda.