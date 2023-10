Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il conducente del mezzo però, appena ha visto l’alt della pattuglia ha deciso di accelerare la corsa e fuggire al controllo. I carabinieri dopo un breve inseguimento con la vettura, sono riusciti a far fermare la corsa al mezzo, ma in quel momento, i due uomini che erano a bordo, hanno proseguito la fuga a piedi. Un uomo, 26enne, è stato immediatamente raggiunto e fermato, mentre l’altro alla guida del furgone è riuscito ad allontanarsi, perdendo durante la corsa alcuni indumenti e le scarpe.I carabinieri hanno quindi perquisito il mezzo, rinvenendo all’interno numerosi materiali e utensili edili poco prima asportati in un cantiere della zona, per un valore di 50mila euro. La refurtiva è stata così restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo arrestato per furto aggravato. Questa mattina l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.