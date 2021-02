'Marano, copertura palestra Torlai: 619 metri quadri di amianto'

Dopo la querelle nata tra sulla presenza di eternit nelle scuole di Marano sul Panaro, interviene il consigliere comunale Virginio Leonelli di Uniti per Marano.'La palestra Torlai è utilizzata sia dalle scuole elementari e medie per eseguire attività motorie all’interno dell’orario scolastico, in più viene utilizzata per varie attività tra cui quella agonistica di pallavolo femminile, oltre a altri corsi e nell’estate utilizzata come centro estivo. Il sindaco di Marano sul Panaro Giovanni Galli () a fronte di un mio accesso atti ha affermato che sulla copertura della Palestra Torlai è ancora presente amianto per una superficie di 619,53 metri quadrati, che l’eternit rimasto è stato incapsulato, invece che rimosso interamente. E ancora che dall’intervento del 2008 ad oggi si presume che i controlli obbligatori per legge, per verificare lo stato dell’opera visto l’utilizzo della struttura, siano stati eseguiti, ma non vi è documentazione - afferma Virginio Leonelli -. Perché dunque anche di recente il sindaco Giovanni Galli continua a sostenere che sui tetti delle scuole di Marano non c’è amianto? Solo per il fatto che la palestra Torlai non sia adiacente alle scuole di Marano sul Panaro viene considerata un immobile non scolastico? Chiediamo dunque al sindaco di fare chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate ai giornali che risultano contradditorie con quanto emerso, sciogliendo anche il dubbio a tutti i Maranesi e soprattutto ai genitori se tale risposte siano state basate esclusivamente sul presupposto che palestra Torlai non fa parte dei fabbricati scolastici'.