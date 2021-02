Marano, focolaio nella cra pochi giorni dopo la seconda vaccinazione

Un focolaio Covid è stato certificato ieri dalla Ausl nella Casa residenza anziani Villa Sorriso di Marano. Personale sanitario e ospiti di Villa Sorriso proprio all'inizio della settimana avevano ricevuto il richiamo del vaccino e ieri l'Ausl ha informato il sindaco Giovanni Galli che risultano 21 persone positive nella Cra e 2 di queste sono ricoverate in terapia non intensiva, rimanenti hanno sintomi lievi o sono asintomatici. Gli altri ospiti sono risultati negativi al Covid-19. Attualmente la struttura ospita 90 persone. Oltre agli ospiti, sono risultati positivi 3 operatori della struttura. Gli ospiti positivi occupano ora zone separate da quelle dei negativi.'Speriamo tutti che gli ospiti positivi possano negativizzarsi il prima possibile e che gli ospedalizzati possano riprendersi presto - afferma il sindaco sui social -. Il nostro pensiero va a loro e alle loro famiglie. Questa settimana verranno fatti ulteriori tamponi e appena avremo altre informazioni, ne daremo notizia'.

