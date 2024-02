Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per tutti questi motivi, come comunità politica di centrosinistra, come lista civica ‘Marano energie in Comune’ come circolo del Partito Democratico di Marano sul Panaro, siamo lieti che all'attuale sindaco Giovanni Galli abbia accolto il nostro invito a ricandidarsi per un secondo mandato alle prossime Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, in un Election day che ci vedrà al voto anche per le europee'.