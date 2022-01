Marano, no delle opposizioni al Bilancio previsione: 'Nuove stangate'

'Insoddisfatti per un bilancio che vede un Comune ingessato nelle sue azioni, con un fardello di oltre 70mila euro annui, dato da un disavanzo da ripianare per questo e per i prossimi anni, che impedisce libertà d'azione'. A parlare sono i consiglieri di minoranza a Marano Gian Luca Gianaroli () e Virginio Leonelli in merito al Bilancio di Previsione 2022 del Comune di Marano sul Panaro presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 28 dicembre.'Per dominare la spesa corrente, dopo la conferma che anche per quest'anno l'addizionale comunale Irpef si attesterà sui livelli massimi consentiti e l'ancora insoddisfacente dato di recupero dell'evasione, ora è il turno dell'Imu, il cui aumento colpirà soprattutto il settore agricolo, eliminando così l'esenzione sugli immobili strumentali agricoli. Inoltre, saranno applicate le aliquote massime consentite dalla legge sui terreni agricoli imponibili, che saranno portate dallo 0.