L’amministrazione comunale non ha fatto alcuna comunicazione ai residenti, pur sapendo che vi sono diverse persone anziane che abitano nella zona.Alcuni cittadini hanno poi chiesto lumi agli stessi amministratori e pare che la motivazione data sia che dove si trovavano prima le strisce pedonali fosse un punto pericoloso e che sulla via Circonvalazione, nel punto in cui si interseca con via Valeriani e via Roma, verrà posto un semaforo a chiamata. Scelta probabilmente che sarebbe stata da fare molto prima, soprattutto in concomitanza con la copertura delle strisce pedonali.Da notare che le strisce sono state realizzate lungo l’attraversamento che porterebbe ad un edificio ormai dismesso, perché prima era occupato dal Conad.