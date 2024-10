Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il camion con un carico di 500 maiali si è fermato in sosta ai margini della strada, in corrispondenza dell'incrocio con via Salda Entrà e per un cedimento del terreno si è improvvisamente ribaltato su un fianco, finendo nel campo.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale dell'Unione Area Nord: i maiali superstiti sono stati recuperati, mentre il servizio veterinario dell'Ausl ha supervisionato le operazioni.