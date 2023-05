Massa Finalese, infiltrazioni d'acqua: scuola chiude fino a fine anno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Per ripristinare le condizioni di sicurezza e vivibilità degli ambienti, sarà infatti necessario effettuare lavori indifferibili e urgenti, che consisteranno nello smontaggio e nella sostituzione della copertura esistente - fa sapere il Comune -. Considerato che i lavori previsti si protrarranno fino a data successiva al termine delle lezioni, previsto per il 7 giugno 2023, e delle attività didattiche, fissato al 30 giugno, sono state individuate le sedi alternative che verranno utilizzate per il regolare svolgimento delle lezioni. Le classi prima e seconda usufruiranno della palestra della scuola media, le classi terza e quarta del PalaDiversivo di via Nives Barbieri e le classi quinte di spazi della vicina scuola secondaria di primo grado'.'Siamo consapevoli del disagio che si arreca alle famiglie - spiega l'assessore all'Istruzione Patrizia Melara - ma l'esigenza di iniziare rapidamente gli interventi, incompatibili con la presenza dei bambini all'interno dell'edificio, è predominante per garantire la loro sicurezza e la riapertura della scuola a settembre'.