Mattarella venerdì all'e-building Ferrari a Maranello

Centro e ispirazione degli incontri sarà il nuovo e-building, che il 21 giugno sarà inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Nel nuovo edificio, caratterizzato da un’alta flessibilità produttiva e da una forte attenzione all’ambiente e alle persone, nascerà l’intera gamma Ferrari dotata di motori termici, ibridi ed elettrici.L’inaugurazione sarà preceduta da un workshop dedicato ai Partner Ferrari, realizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Banco Santander. L’incontro, che si terrà il 20 giugno, ha l’obiettivo di mettere in comune con circa 30 partner della Casa esperienze e pratiche concrete per la riduzione dell’impatto ambientale.

Fra i diversi interventi, l’Architetto Mario Cucinella, Founder & Design Director di MCA – Mario Cucinella Architects, porterà la testimonianza della sua collaborazione con il team Ferrari per la progettazione dell’e-building, un’avanguardia di architettura sostenibile.



'Per Maranello sarà davvero un grande onore poter accogliere il Presidente della Repubblica nella nostra città. La sua visita ci rende orgogliosi e sarò lieto di portare al Capo dello Stato i saluti sinceri della nostra comunità' - commenta il sindaco Luigi Zironi.

'Per la nostra città è un evento speciale, di forte emozione - aggiunge il Sindaco Zironi - al quale il Comune e la Polizia locale daranno tutto il supporto organizzativo richiesto. Ma in questo frangente la visita del Capo dello Stato rappresenta anche un’ulteriore occasione per mettere in risalto la dinamicità di un tessuto imprenditoriale sempre più rivolto all’innovazione, alla ricerca e alla formazione. Il comparto produttivo trainante per la nostra economia dovrà affrontare nei prossimi anni sfide epocali e l’Amministrazione comunale sarà al fianco delle aziende, per un confronto costante e pragmatico che consenta al territorio maranellese di gestire al meglio questi cambiamenti'.