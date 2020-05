Maxi sequestro di coca e contante: bloccati tre fratelli trafficanti

Cinquantadue grammi di cocaina e 88.000 euro in contanti. E' quanto sequestrato dai Carabinieri Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo a conclusione dell'operazione che ha portato all'arresto di tre fratelli maghrebini, poco più che ventenni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I tre avevano allestito una piazza di spaccio presso la loro abitazione a Solignano di Castelvetro di Modena dove i Carabinieri li hanno raggiunti e bloccati al termine di un'ampia attività di indagine.



I Carabinieri già da tempo erano sulle loro tracce e negli ultimi periodi le attività di pedinamento, controllo e osservazione avevano permesso di constatare un andirivieni di ragazzi che si portavano nei pressi dell’abitazione di Solignano.



Per non compromettere l’operazione hanno atteso il momento più propizio per intervenire. Le condizioni si sono verificate ieri sera uno dei fratelli dopo aver ricevuto la telefonata da un acquirente è sceso in strada per consegnargli una dose di cocaina dietro il compenso di denaro.

A quel punto i Carabinieri sono intervenuti bloccando sia lo spacciatore e l’acquirente riuscendo in pochi secondi ad entrare nella casa. Un blitz che non ha lasciato il tempo ai due fratelli di disfarsi dello stupefacente, rinvenuto celato in un intercapedine del muro, oltre a materiale per il peso e confezionamento della droga.



La cosa più sorprendente è stato il rinvenimento di diversi pacchi cellofanati con un ingente quantitativo di denaro che gli stessi avevano accumulato con l’attività di spaccio. Circa 88.000 euro sequestrati in quanto derivanti dall’attività delittuosa insieme ai 52 grammi di cocaina trovata nell'appartamento.

I tre sono stati tradotti presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Un'operazione che conferma come il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti non sembra aver risentito molto delle restrizioni emergenziali. Nel periodo della fase uno dell'emergenza, nonostante le restrizioni, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto 13 persone e denunciato in stato di libertà altre 5.



Dall’inizio del 2020 la compagnia di sassuolo ha tratto in arresto 35 persone, oltre 10 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e oltre 200.000,00 euro provento dell’attività delittuosa.