Ad ogni modo, ciò che riteniamo più grave, oltre all’aver evidentemente mancato alla parola data, è il fatto che il primo cittadino non sia nemmeno in grado di fornire una spiegazione plausibile per motivare alla città questi rincari'. A dirlo sono Paolo Saletti, capogruppo Fdi Finale Emilia, e Monica Malaguti (), presidente cittadino di Fdi Finale Emilia.Sul tema è intervenuto anche il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Ferdinando Pulitanò: 'Crediamo che la Giunta dovrebbe innanzitutto dare una spiegazione di queste cifre ai finalesi e, in secondo luogo, trovare una soluzione per risolvere il problema senza prenderne semplicemente atto come sembra aver fatto fino ad ora, forse sperando che con l’estate la protesta si affievolisca passando in sordina. Per questo da questo sabato dalle 9 alle 12 in Piazza Verdi partiremo con una raccolta firme per chiedere la sospensione immediata del pagamento della Tari'.