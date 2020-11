Meccanica Faro: 'Acquisto capannone da parte di Ferrari non c'entra'

'Il titolare della Meccanica faro rimasto ormai solo alla guida dell'azienda, ha deciso per motivi personali, di alleggerire il peso delle proprie responsabilità. La scelta è stata difficile e sofferta, soprattutto in un contesto economico come questo. Verrà chiuso il reparto produttivo, ma l'azienda continuerà a fornire il proprio servizio ai clienti e fornitori' - chiude l'azienda.

'L'acquisto del capannone da parte della Ferrari è un evento che non è da collegarsi assolutamente con la decisione definitiva della Direzione'. Così Meccanica Faro in una nota replica all'intervento di Cgil e Cisl ( qui l'articolo ).

