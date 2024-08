Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’Ausl di Modena comunica che dal 2 agosto sarà rimodulata l’attività dei medici di medicina generale nell’area di Ravarino. Il team di medici di famiglia, che svolgeva attività nell’ambulatorio della farmacia in via Roma 345 cesserà l’attività in quanto, come previsto, si trattava di una soluzione temporanea. Nel centro del paese rimangono attualmente attivi due medici di medicina generale nei rispettivi ambulatori (recapiti e indirizzi sono consultabili sul sito dell’Ausl di Modena) ma per i cittadini c’è anche la possibilità di scegliere il medico fuori dal Comune di Ravarino nell’ambito territoriale di riferimento, dove è garantita disponibilità di scelta: Nonantola, Bomporto, Bastiglia.