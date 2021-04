Medolla, il feretro arriva al cimitero ma la buca non è stata scavata

Dolore nel dolore ieri a Medolla. Un incredibile disguido ha reso ancor più dolorosa una cerimonia funebre conclusasi, dopo la Messa in chiesa parrocchiale, nel locale cimitero. All'arrivo del feretro e del corteo dei familiari del defunto, giunti a piedi, gli addetti cimiteriali si sono accorti che non era stata scavata la buca dove la bara doveva essere deposta e interrata.Tra lo sconcerto di parenti e amici che avevano preso parte alla cerimonia, sono stati contattati gli uffici preposti che hanno inviato sul posto un escavatore. Solo dopo oltre un'ora di attesa, con il feretro posto sul viale del cimitero, è stato possibile procedere alla inumazione. Sul posto è giunto il sindaco di Medolla Alberto Calciolari e il vicesindaco che non hanno potuto far altro che offrire il proprio conforto ai parenti. 'Episodi simili non possono verificarsi - ha commentato il primo cittadino - Faremo tutte le verifiche affinchè un fatto simile non si ripeta'.