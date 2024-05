Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'ultima serata alla casa del Popolo, sede elettorale della candidata Zavatti, ha visto protagonista la comunità indiana.'E’ stato per noi tutti un onore poter ospitare i membri della comunità indiana medollese. Il clima conviviale e la voglia di conoscenza reciproca hanno reso l’intera serata estremamente piacevole, ricca di spunti e nuove idee. Abbiamo compreso quanto questa comunità sia rispettosa delle regole, dell’ambiente e dei cittadini. Quanto sia aperta al dialogo e sempre pronta a prodigarsi per il prossimo. Abbiamo vissuto momenti di confronto unici e non sono mancate le occasioni per scambiarci inviti reciproci alla partecipazione di eventi. Questo è uno dei tanti incontri che ha contribuito ad allargare ed alimentare i progetti futuri. I nostri impegni sul territorio non si esauriscono e continueremo ad ascoltare ogni proposta ci verrà rivolta, con la disponibilità ed il sorriso che ci contraddistinguono, come accaduto con questi fantastici cittadini' - ha detto la Zavatti.