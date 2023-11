Mense scolastiche San Cesario: l'assaggio dei consiglieri comunali diventa un caso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sembra scritta ad Alcatraz la “Procedura per l’assaggio dei pasti da parte dei Consiglieri Comunali” a firma della dirigente dei Servizi educativi e scolastici dell’Unione dei Comuni del Sorbara, dott.ssa Patrizia Tagliazucchi'. A segnalarlo i consiglieri comunali Mirco Zanoli e Sabina Piccinini che a seguito delle numerose proteste pervenute dalle famiglie, hanno presentato richiesta di accedere alla mensa scolastica per verificare la gradibilità dei pasti consumanti dai bambini.'Lo stesso Consiglio Comunale - ricordano i due consiglieri - circa un anno fa, approvò una mozione dove si impegnava il Sindaco ad autorizzare i controlli da parte dei Consiglieri in supporto a genitori e personale scolastico delle Commissioni mensa.



Nel precedente anno scolastico gli assaggi da parte dei Consiglieri sono avvenuti senza problemi e necessità di particolari prescrizioni da parte del Comune. Quest’anno la gestione dei servizi scolastici è passata all’Unione dei Comuni del Sorbara e già si vede il peggioramento: un semplice pasto alla mensa scolastica da parte di due Consiglieri è divenuto un problema da gestire e disciplinare con un elenco di ben 19 norme comportamentali. Neppure alla mensa carceraria i detenuti sono costretti a mangiare

in piedi ed in silenzio, una tale, assurda, rigidezza ci appare davvero una mancanza di fiducia e di rispetto nei nostri confronti. L’Unione dei Comuni del Sorbara ha paura di due Consiglieri che si siedono al tavolo con bambini ed insegnanti? A maggior ragione siamo fermamente intenzionati a recarci alla mensa scolastica per assaggiare i pasti e chiederemo spiegazioni dei “19 punti” della dott.ssa Tagliazucchi. Se si riveleranno imposizioni arbitrarie senza un fondamento logico, mirate unicamente ad ostacolare le nostre verifiche presenteremo un esposto nelle sedi opportune.