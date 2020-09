Mezz'ora di nubifragio, una sera di lavoro per i Vigili del Fuoco in 40 interventi

Una quarantina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per il nubifragio che si è abbattuto ieri sera, dalle ore 18.30, sulla provincia di Modena. Rami e alberi divelti, garage interrati e sottopassi allagati e chiusi. Poi alberi, tanti alberi e rami divelti in tutta la provincia, che hanno generato decine di chiamate al 115 della centrale operativa dei Vigili del Fuoco che dopo l'analisi delle criticità maggiori sono intervenuti in 40 luogi diversi della provincia. Soprattutto sulle strade dove allagamenti e caduta di alberi non consentivano più il passaggio dei mezzi. Fortunatamente nessun ferito.