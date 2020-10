Minaccia chi lo sgrida mentre orina sul portone: denunciato minore

Il 18 ottobre scorso era stato rimproverato verbalmente da due persone in bicicletta che in via Zenzano, a Vignola, lo avevano sopreso mentre stava per orinare davanti alla porta di una abitazione privata.Per tutta risposta il giovane, identificato come minore aveva risposto con maleducazione, avventandosi verso le due persone che lo avevano richiamato, sfilandosi la cintura dei pantaloni e agitandola verso di loro con fare minaccioso. Una minaccia soltanto paventata anche grazie all'intervento di altre persone presenti. La questione finì li, senza sfociare in una aggressione fisica, ma continuò presso gli uffici della Polizia Locale dove le due persone minacciate presentarono denuncia.Da qui le indagini della Polizia Locale Terre di Castelli che hanno portato, nel pomeriggio di ieri 29 ottobre, all'identificazione certa del responsabile dei fatti denunciati. Anche in questo caso sono state fondamentali le informazioni raccolte dalla visione delle immagini della videosorveglianza dei comuni dell’Unione che, incrociate tra di loro e con altre testimonianze, hanno permesso di ricostruire i fatti così come erano stati denunciati. Il giovane identificato, minorenne e residente in zona, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.