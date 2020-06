Miracolo! A San Cesario stanno scomparendo le montagne di vetro

Un pezzo di storia se ne va, per fortuna: le montagne di vetro a San Cesario che facevano ormai parte del panorama autostradale locale, stanno scomparendo. Con l'arrivo di una nuova proprietà in circa quattro mesi è stato fatto quello che non s'era visto in quarant'anni. C'era bisogno del fallimento di “Emiliana Rottami spa”?

A porre la questione è Sabina Piccinini, consigliera di opposizione a San Cesario.

'A febbraio, la multinazionale belga Gruppo Sibelco ha acquistato lo stabilimento vicino all'autostrada ed oggi, i sancesaresi, che per decenni hanno dovuto respirare polveri di vetro, possono constatare che quel problema era tutt'altro che irrisolvibile. Il nostro Gruppo non ha mai smesso di crederci, forte della propria indignazione a fronte del palese schiaffo ai cittadini virtuosi che quel vetro hanno differenziato. Già nel 2009 l’assessore all’ambiente della Regione, Zanichelli, dichiarò che le attrezzature di Emiliana Rottami per il recupero del vetro risultavano del tutto inadeguate. Eppure l'appalto di Hera per la raccolta del vetro delle campane era sempre di Emiliana Rottami, fino al marzo 2016, quando la ditta non si presentò alla gara. Adesso però scordiamo il passato e pensiamo a come lavora il Gruppo Sibelco - continua la Piccinini -. Resta, ovviamente, la grande preoccupazione per le 120mila tonnellate di vetro abbandonato presso lo stabilimento di via Bonvino a Ponte Sant'Ambrogio. C'è da dire che il Gruppo “Sibelco”, pur non avendo acquistato le montagne vetro dell'impianto di via Bonvino ha però mantenuto l'autorizzazione in capo ad Emiliana Rottami fino al 2031. Confidiamo si tratti di uno spiraglio, di un segnale di un possibile interesse della multinazionale belga anche per il vetro di via Bonvino, come peraltro confermato più volte dallo stesso Sindaco. Ci sarà ancora molto da attendere prima di vedere sparire completamente le montagne di vetro, ma siamo sulla buona strada ed i sancesaresi hanno dimostrato di avere tanta pazienza. Una domanda però resterà sempre nelle nostre menti: per risolvere un problema lungo quarant'anni c'è voluto il fallimento di Emiliana Rottami spa?'