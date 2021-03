Mirandola: a fuoco auto del presidio Ausl, si sospetta il dolo

Non si esclude la pista dolosa nelle indagini sull'origine del rogo che ieri sera, alle ore 21, ha parzialmente distrutto un'auto, una Fiat Panda in dotazione alla presidio Ausl. Il mezzo, una fiat Panda, era parcheggiato in via Papa Giovanni XXIII quando è stato avvolto dalle fiamme generate nella parte anteriore dell'auto. Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno arginato il rogo all'auto impedendo il propagarsi a strutture ed auto nelle vicinanza ed i Carabinieri per gli accertamenti e le prime indagini del caso