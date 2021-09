Mirandola: incendio nella notte, evacuata palazzina

Il rogo si è scatenato in uno dei garage investendo in breve, soprattutto con un denso fumo nero gli appartamenti posti ai tre piani superiori dove in quel momento dormivano si trovavano una decina di persone. Ma l'allarme è scattato subito e tutte le persone sono riuscite a mettersi in salvo. Tutte hanno inalato fumo e per ognuna di loro si è reso opportuno il trasporto all'ospedale per accertamenti. L'allarme per i Vigili del fuoco è scattato intorno alle 3,40 di questa mattina. Le verifiche sull'immobile sono in corso. Probabilmente per il solo appartamento soprastante il garage interessato dalle fiamme vi saranno problemi per far rientrare a breve i residenti.