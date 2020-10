Mirandola, 482 firme al sindaco per dire no al 5G

Stamattina a Mirandola sono state consegnate al sindaco Alberto Greco le 482 firme di cittadini mirandolesi contro la sperimentazione sul territorio mirandolese della tecnologia 5G.

Le richieste riportate nella petizione popolare sono 3:

- non autorizzare la sperimentazione della tecnologia 5G sull’intero territorio del Comune di Mirandola, come già fatto nei comuni di Medolla, Finale Emilia, Cavezzo e San Felice sul Panaro,

- dotare il Comune di Mirandola di un Piano delle antenne, per l’istallazione degli impianti di radiocomunicazione,

- promozione da parte del Comune di campagne informative rivolte alla cittadinanza in materia di rischi sociosanitari derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

'Siamo convinti che la petizione porti a qualche cambiamento. Più di 480 cittadini ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo e pertanto in forza di questo continueremo a lavorare perché queste 3 richieste possano concretizzarsi, coscienti che il Comune, non possa impedire l’installazione di nuove antenne, ma debba poter incidere efficacemente sulla loro collocazione, nel pieno rispetto e tutela dell’ambiente e della popolazione locale' - affermano i promotori della petizione.