'Mirandola, al centro salute mentale due psichiatri su sei, servizio compromesso'

“Una condizione di disservizio insostenibile che non può rimanere nel silenzio, ma necessità di una soluzione in tempi celeri. È perentorio il monito dell’Amministrazione di Mirandola in merito alla carenza di personale del Centro Salute Mentale territoriale di Mirandola. “Il centro ha ridotto la sua disponibilità ormai poche ore durante la settimana poichè non sono disponibili abbastanza psichiatri. In struttura sono rimasti in due quando in varie occasioni ufficiali il Direttore del Dipartimento di Salute mentale dell'Area Nord aveva assicurato che l’organico doveva essere di almeno sei psichiatri” – puntualizza il. “Il fatto che nella realtà gli psichiatri stabilmente in struttura siano soltanto due, sta portando a criticità su più fronti”. Una situazione di oggettiva difficoltà che sta impedendo la possibilità di garantire un servizio adeguato agli utenti già presi in carico, impedendo contestualmente nuovi accessi e appuntamenti.