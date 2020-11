Mirandola, al via i lavori di restauro del Municipio piegato dal sisma

Cantiere consegnato ed inizio dell’intervento di recupero. Si apre il restauro del Palazzo Municipale di piazza Costituente, la sede storica del Comune di Mirandola. Avrà durata - salvo complicazioni ed imprevisti – fino al marzo del 2023. “Tanta soddisfazione”, quella espressa dal sindaco della città dei Pico, Alberto Greco al momento della consegna dei lavori. “Un giorno atteso, da tutti i mirandolesi – ha affermato il primo cittadino – Ma che è anche il segno tangibile dell’impegno forte dell’Amministrazione a fare il possibile e a dare il massimo per cancellare le ferite del terremoto e riportare alla piena vivibilità la nostra città. Non possiamo dunque che esprimere tanta soddisfazione per l’inizio dei lavori di ripristino del palazzo Comunale, prestigioso monumento ed emblema della città. È stato il simbolo dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato il passato di Mirandola e della comunità locale, sempre restando il punto di riferimento dei mirandolesi e non, della vita politica del cuore della città. Il nostro auspicio è che continui ad esserlo anche in futuro”.