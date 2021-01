Mirandola, al via i lavori per la nuova sede dei Vigili del Fuoco

Conto alla rovescia avviato per la nuova sede operativa del Corpo dei volontari dei Vigili del Fuoco di Mirandola. La consegna del cantiere per l’inizio dei lavori del presidio, è avvenuta questa mattina alla presenza del sindaco di Mirandola Alberto Greco, dell’assessore ai Lavori pubblici, Edilizia e Urbanistica del Comune di Mirandola, Letizia Budri, il Rup Pretto, l’ingegnere dei Lavori Pubblici Veronica Nocifora Tiranno. Presente per l’occasione anche Graziano Bosi Bernardi, capo distaccamento dei volontari Vigili del fuoco di Mirandola. I lavori prenderanno il via tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio per concludersi entro il mese di gennaio 2022.