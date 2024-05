Mirandola, Bassoli non sarà all'incontro di stasera sulla Cispadana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Come temevo e come avevo preannunciato non potrò partecipare all’incontro da voi organizzato il 23 maggio sul tema della Cispadana. In questi giorni, il board della multinazionale svedese per la quale lavoro sarà in Italia e, in qualità di responsabile dello stabilimento italiano, dovrò dedicare tutto il mio tempo e la mia attenzione all’appuntamento - scrive Bassoli agli organizzatori -. Colgo comunque l’occasione per ribadire la nostra posizione, già illustrata durante i confronti sull’argomento con il Coordinamento Cispadano No Autostrada.

Noi riteniamo che il distretto biomedicale e il sistema produttivo locale debbano poter contare su un collegamento efficiente con il casello autostradale di Rolo-Reggiolo dell’autostrada del Brennero. Tocca al Governo e alla Regione sciogliere definitivamente il nodo della scelta fra autostrada e superstrada, garantendo la massima attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale. L’infrastruttura viaria non è però alternativa alla ricerca di una soluzione intermodale a favore del trasporto ferroviario come già ribadito nei nostri precedenti incontri, per garantire a tutto il nostro sistema economico ulteriori possibilità di sviluppo sostenibile, e su questo lavoreremo con grande convinzione e determinazione. Questa nostra linea di programma sul polo intermodale è anche una azione necessaria per il contrasto all’inquinamento, in linea con il percorso di decarbonizzazione e a diretto sostegno alla competitività del nostro distretto manifatturiero'.