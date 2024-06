Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’amministrazione, infatti, per iniziativa dell’assessore Fabrizio Gandolfi, anzichè obbligare forzosamente i possessori di immobili nel centro storico e nelle frazioni con misure punitive e inique ha disposto per l’anno 2024 un contributo a fondo perduto di 15.000 euro che copra sei mesi di affitto gratuito per chiunque apra attività nel centro o nelle frazioni per un massimo di 700 euro al mese per il primo semestre - afferma Budri -. Azioni concrete volte a favorire il massimo insediamento di attività commerciali al fine di proseguire il ripopolamento del territorio, senza tuttavia andare ad accanirsi e punire mirandolesi che hanno l’unica colpa di aver investito i risparmi di una vita reinvestendoli sul territorio. Noi continueremo a mettere al centro della nostra attività di governo il bene della nostra comunità senza applicare alcun salasso indiscriminato'.