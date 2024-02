Mirandola, candidatura Budri manda in tilt il centrodestra: si dimette anche la Borellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, ha mandato in tilt il centrodestra.Dopo le dimissioni dell'assessoree la spaccatura in casa Fdi (con alcuni esponenti del circolo locale che hanno indicato come sindaco), si registrano oggi le dimissioni con effetto immediato del consigliere Lega(nella foto).Un addio in evidente polemica con la linea del Carroccio che oggi è intervenuto nuovamente per difendere la scelta della Budri.'Letizia Budri ha trovato il totale consenso da parte della Lega di Mirandola e ampio apprezzamento sia nel centrodestra, che nella società civile mirandolese, come confermato dalle centinaia di messaggi di stima pervenuti - ha detto infatti il segretario cittadino replicando al Pd - Stride che proprio il Partito Democratico, che si è diviso portando alla rottura su Aimag e ospedale, ora voglia dare lezioni alla Lega e al centrodestra di unità.

Agli sterili e sconclusionati attacchi di un PD cittadino talmente allo sbando da aver già bruciato un candidato e non averne ancora uno, la Lega - assieme agli amici di Fratelli d'Italia e Moderati - si conferma un passo avanti, avendo trovato sintesi e quadratura su un candidato di valore come Letizia Budri'.



Ma, al di là del dato politico, le dimissioni della Borellini potrebbero avere conseguenze anche sulla maggioranza. Prima dei non eletti e pronta a subentrare al suo posto è infatti Antonella Canossa, l'ex assessore alla sanità allontanata dalla giunta dal sindaco Greco lo scorso anno. Un suo rientro in Consiglio potrebbe quindi rappresentare un problema per la tenuta della maggioranza che già deve fare i conti con le posizioni critiche di Marian Lugli di Fdi.

Intanto torna in campo l'ipotesi di Mario Maretti come candidato sindaco. A chiedere la riapertura del tavolo delle trattative con gli alleati è proprio l'ex assessore Roberto Lodi che chiede di accantonare la candidatura della Budri e si dice disposto ad appoggiare Mario Maretti stesso.

g.leo.