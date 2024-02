Mirandola, Carlo Bassoli è il candidato dell'asse Pd-Azione-sinistra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Azione, Partito Democratico e Sinistra Civica per Mirandola si coalizzano infatti nel 'Patto per il futuro di Mirandola', proponendo il dottor Carlo Bassoli come proprio candidato alla carica di sindaco. Carlo Bassoli ha 51 anni, è nato a San Martin Carano di Mirandola: laureato alla Bocconi di Milano, è stato manager di imprese biomedicali sia italiane che straniere e da 18 anni è direttore di uno stabilimento produttivo di un’azienda parte di un gruppo scandinavo.

'Accolgo con emozione e spirito di servizio la candidatura a Sindaco di Mirandola per conto del 'Patto per il futuro di Mirandola' - afferma Bassoli - È una coalizione unita, seria e propositiva, che da tempo lavora al progetto di rilancio della città con una visione democratica della società. Mirandola merita un futuro più grande e deve riprendere il suo ruolo di guida politica del territorio. Abbiamo fiducia nelle capacità e nelle risorse dei mirandolesi e io so di poter contare sulla collaborazione di figure competenti e appassionate, fra i quali mi preme citare e ringraziare il dottor Stefano Toscani. Per questo la nostra coalizione è aperta alle persone e ai gruppi che desiderano contribuire con le loro idee e le loro energie a una nuova fase della politica locale. La destra alla guida del Comune l’abbiamo provata. È ora di cambiare e insieme possiamo farlo'.