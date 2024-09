'Mirandola, casa di comunità non compensa chiusura punto nascite'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Investimento da 4 milioni e 360mila euro di fondi aziendali, regionali e statali, comprendente anche la quota di realizzazione del Punto prelievi attivato pochi mesi fa, la Casa della Comunità di Mirandola è la diciassettesima in provincia, la quarta del Distretto.'È buona notizia l’inaugurazione della Casa della Comunità di Mirandola avvenuta oggi in piena campagna elettorale per le regionali, nonostante sia attiva da mesi.

Ma non si pensi che sia sufficiente a ripagare della chiusura del punto nascita presente fino a qualche tempo fa all’ospedale Santa Maria Bianca - afferma il consigliere regionale e candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali Luca Cuoghi - I due servizi, infatti, hanno funzioni diversi e sono da ritenersi semmai complementari e non l’uno sostitutivo dell’altro. In questo senso, anche l’intitolazione a Norina Galavotti, mamma di Nomadelfia, suona come una presa in giro alle tante mamme del circondario di Mirandola, costrette ad emigrare per partorire. Rivolgo comunque - conclude Cuoghi - l’augurio di buon lavoro al personale sanitario che vi opera, nell’auspicio che questa struttura sappia anche mettere in risalto le esigenze della collettività in campo sanitario'.