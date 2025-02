Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lungo la strada provinciale 9 “Imperiale”, in un tratto compreso nel territorio di Mirandola, è istituito un senso unico alternato regolato a vista a partire da giovedì 6 febbraio, a causa del cedimento di parte della carreggiata verso il canale “Fossa Reggiana” attiguo alla provinciale, per una lunghezza complessiva di circa 50 metri.Sul tratto, a causa dei continui movimenti del corpo stradale, è già in vigore una limitazione di velocità a 30 chilometri orari con divieto di transito ai veicoli a due ruote come motocicli e ciclomotori.I tecnici della Provincia di Modena erano già intervenuti lo scorso anno, poiché la criticità che coinvolge quel tratto viario si ripresenta periodicamente, a causa della natura argillosa e torbosa dei terreni sottostanti.L’obiettivo ora è è quello di predisporre un progetto per un intervento strutturale sul rilevato stradale, in modo di garantire maggiore durata alla pavimentazione.