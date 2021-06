Mirandola, code al centro vaccinale in via Dorando Pietri

Disagi questa mattina la centro vaccinale di Mirandola. Si è accumulato già in prima mattinata un ritardo di circa un'ora rispetto agli orari delle prenotazioni col risultato che già a partire dalle 10.30 si sono formate importanti code davanti al centro.Il Punto vaccinale del Distretto di Mirandola nella sede dell’ex circolo Aquaragia di via Dorando Pietri ospita 4 postazioni vaccinali per un totale di oltre 1000 dosi somministrate a settimana.

