Mirandola, controlli polizia locale: 38 sanzioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Caso curioso, che ha portato al ritiro della licenza di guida e al deferimento presso l’autorità giudiziaria del reo, si è verificato nel corso del controllo al quale è stato sottoposto un cittadino di origine ghanese.

Il guidatore ha insospettito gli agenti consegnando – al momento della verifica dei documenti e delle licenze di guida – una patente polacca poi risultata falsa.

'Mi congratulo con gli operatori della Polizia Locale di Mirandola per il lavoro costante e per il servizio garantito al territorio e alla sua comunità - commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma, recentemente in visita presso il comando cittadino della polizia locale -. La sicurezza, con focus sulle nostre strade, passa anche per un controllo costante del territorio. Per questo motivo abbiamo deciso di implementare la rete di controlli già in calendario e continueremo in questa direzione, attenti alle esigenze e alle segnalazioni sollevate dai cittadini, che in questi primi giorni di mandato sto ascoltando e raccogliendo con attenzione, pronti ad intervenire con la massima efficienza'.