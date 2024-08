Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La campagna di controlli ha rappresentato un importante passo nella promozione di una circolazione stradale consapevole, sicura e responsabile sulle strade del territorio comunale. L'obiettivo principale degli agenti si è rivolto alla verifica del rispetto delle norme sosta obbligatoria, ai quali sono tenuti ad attenersi gli autisti di autoarticolati e mezzi pesanti, nonché verificare la corretta manutenzione dei veicoli e della documentazione ad essi annessa, allo scopo di creare le condizioni per la massima riduzione del rischio di incidenti stradali.Sono stati 46 i veicoli fermati (nelle tre giornate di controlli, da lunedì a mercoledì) nei 4 posti di controllo organizzati dagli Agenti della Polizia Locale che hanno portato ad un totale di venti sanzioni complessive comminate a tre autotrasportatori stranieri sorpresi in palese inosservanza delle nome relative alle ore massime di guida consecutiva e per superamento dei limiti di velocità.