Mirandola, Cra Cisa: arrivano sottufficiali infermieri dell'esercito

Hanno preso servizio oggi presso il CRA (Casa Residenza per Anziani) Cisa di Mirandola, i due sottufficiali infermieri dell’Esercito, inviati dalla Protezione Civile. Andranno a rafforzare il personale della struttura protettiva per anziani. Ad accoglierli questa mattina, il sindaco di Mirandola Alberto Greco, l’assessore alla Sanità Antonella Canossa, l’onorevole Guglielmo Golinelli, il direttore generale di Asp Roberta Gatti, il presidente di ASP Stefano Paltrinieri il direttore del distretto Sanitario Angelo Vezzosi.“A loro il nostro in bocca al lupo ed augurio di buon lavoro – ha detto il sindaco Greco – Data la situazione venutasi a creare avevamo l’urgente necessità di un numero di operatori sanitari adeguato, per continuare a garantire il servizio e tutelare al meglio gli ospiti. Per questa ragione non abbiamo mancato di interessare in merito direttamente la Protezione Civile, la Regione e pure il Prefetto di Modena. Alla nostra richiesta avanzata poco più di due settimane fa, oggi fa seguito una risposta comunque utile ed indispensabile alle necessità della struttura. Un ringraziamento sentito va al personale del Cisa per il lavoro svolto in modo indefesso e professionale nonostante l’emergenza in corso”.