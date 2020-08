Mirandola: danneggia auto e gira con coltelli, denunciato

Dovrà rispondere di danneggiamento e porto abusivo di armi bianche, un 57enne italiano, residente a Mirandola colto in flagranza dai Carabinieri, ieri sera, mentre imbrattava con vernice spray due autovetture parcheggiate regolamene vicino casa. Ancora da capire le cause che hanno portato l'uomo a compiere un tale gesto. Fatto sta che nel corso della perquisizion personalei militari hanno trovato, nascosti nelle tasche, due coltelli a serramanico, della lunghezza di 18 e di 20 cm dei quali è vietato il porto in luogo pubblico. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica

