Mirandola, denunciato uno straniero per minaccia aggravata

Gli agenti sono intervenuti a Mirandola in via dell’Orto per una lite in atto tra due persone una delle quali stava danneggiando un’autovettura.La lite è scaturita dal rifiuto da parte del richiedente di fare un prestito ad un suo connazionale il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche dava in escandescenza minacciandolo prima con un tirapugni per poi danneggiare lo specchietto retrovisore della sua autovettura. L’uomo rintracciato presso la propria abitazione, ha consegnato ai poliziotti il tirapugni, che è stato sequestrato.