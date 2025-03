Mirandola, disegni alunni delle Montanari alla casa comunità Galavotti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Casa di Comunità 'Norina Galavotti' di Mirandola, inaugurata lo scorso giugno, è molto più di una struttura sanitaria: è un luogo di cura, accoglienza e solidarietà, un ponte tra ospedale e territorio. Qui trovano spazio ambulatori specialistici, medicina generale, servizi di infermieristica di comunità e aree dedicate al volontariato, offrendo un sostegno concreto a chi ne ha bisogno.

Per rendere questi ambienti più caldi e accoglienti, è nato un progetto che ha visto protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 'F. Montanari'. Guidati dalle loro insegnanti di Arte, i ragazzi hanno dato forma a disegni ispirati ai valori della solidarietà e del volontariato, trasformando la loro creatività in un messaggio di speranza.

Queste opere, ricche di colore ed emozione, sono diventate pannelli espositivi nei corridoi e nelle sale d'attesa della Casa di Comunità, trasformando spazi anonimi in luoghi vivi, capaci di trasmettere calore e conforto a chi li attraversa. Ogni pannello porta il nome della scuola, a testimonianza dell'importanza dell'educazione alla cittadinanza attiva e del valore dell’arte come strumento di espressione e condivisione.'Questo progetto rappresenta un esempio straordinario di come la scuola possa interagire con il territorio, contribuendo attivamente alla crescita della comunità - commenta con soddisfazione il vicesindaco Marina Marchi - Gli studenti della 'Montanari' hanno dato vita a un'iniziativa che va oltre il semplice esercizio artistico: hanno trasformato la loro creatività in un dono per la città, rendendo la Casa di Comunità un luogo più accogliente e umano. Educare alla cittadinanza attiva significa anche questo: trasmettere ai ragazzi il valore della solidarietà e della partecipazione. Un sentito ringraziamento agli alunni, ai docenti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa esperienza di condivisione e bellezza'.