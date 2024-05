Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio del 4 maggio scorso una pattuglia del Commissariato di Mirandola è intervenuta presso un’abitazione, dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà, con intenti suicidi.All’interno dell’abitazione, con ausilio della Polizia Locale, sono state identificate le persone presenti.Il 23enne, per nulla collaborativo e in stato di alterazione psicofisica da verosimile assunzione di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed ha opposto resistenza agli agenti aggredendoli fisicamente.Nell’appartamento sono state rinvenute diverse dosi di sostanza stupefacente di tipo sintetico quali mefedrone, metanfetamine e popper, nonché materiale per il confezionamento della droga, il tutto sequestrato a carico del 61enne e del 46enne.