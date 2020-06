Mirandola e Cavezzo, blitz all'alba nelle case di giovani spacciatori

Alcune settimane di indagine sono bastate ai Carabienri della Compagnia di Carpi per ricostruire la rete di passaggi di droga e di denaro da e tra un gruppo di ragazzi poco più maggiorenni, residenti a Cavezzo e Mirandola. Otto, tutti denunciati con l'accusa di avere ripetutamente ceduto sostanze stupefacenti (hashish e Marijuana) a loro coetanei, anche all'interno di istituti scolastici del territorio, nella fase pre emergenza Covid, oltre che nei parchi cittadini ed in alcune sale giochi. Nei loro confronti è scattato questa mattina, alle prime luci del giorno, un blitz nel quale sono stati rinvenuti complessivamente grammi 40 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 7 telefoni cellulari, 5 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 375 euro.