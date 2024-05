Mirandola, ecco i 64 candidati consiglieri che appoggiano la Budri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Erano oltre 200 le persone presenti alla presentazione delle quattro liste (Lega, Civica Letizia Budri Sindaco, Forza Italia e Fratelli d'Italia) tenutasi oggi in Piazza Costituente a Mirandola. Sessantaquattro candidati al Consiglio Comunale che supporteranno le rispettive liste e la candidata sindaco Letizia Budri. Rientra in orbita centrodestra anche la spaccatura di Mario Maretti il quale dopo aver rinunciato alla corsa come candidato di Fdi, si presenta nella lista di Forza Italia.'Sono stata travolta da un entusiasmo contagioso. Da Mirandolese e da vicesindaco uscente non posso che ringraziare per la fiducia e l'affetto che ho sentito attorno a me in queste settimane di campagna elettorale – commenta Letizia Budri – Con queste donne e con questi uomini, fra i quali figurano, dato non scontato, tutti i consiglieri comunali uscenti e il sindaco Greco, sono certa sia possibile proseguire nell'opera di riforma iniziata nella nostra città nello scorso 2019'.

L’elenco completo delle liste e dei candidati al Consiglio Comunale



Lega per Budri sindaco

Golinelli Guglielmo

Donnarumma Marco

Furlani Marcello

Ferrarini Silvia

Tassi Giuliano

Diazzi Fulvio

Morini Angela

Zanoni Emanuele

Meschieri Agnese

Cavicchioli Roberto

Schifano Sonja

Regattieri Mauro

Lugli Mirca

Berni Marinella

Pellacani Gianni

Greco Alberto



Lista Civica – Letizia Budri sindaco

Marchi Marina

De Biaggi Selena

Toselli Luca

Maini Lisa

De Marchi Paolo

Baraldi Franceso

De Vizia Maria Dina

Menghini Sonia

Salvioli Enrico

Ortolani Nadia

Giovannini Gilberto

Evangelista Giuseppe

Magri Maria Rosa

Neri Roberto

Carafoli Luca

Mantovani Roberta



Forza Italia

Tirabassi Antonio

Colletti Laura

Corvino Silvio

Di Caterino Michelina

Forapani Claudia

Franciosi Maurizio

Gasperi Stefano

Ivanova Paraskevova Daniela Detta “Dany Vidin”

Malaguti Manuela

Maretti Mario

Montagnano Antonio

Negri Federico

Petocchi Massimo

Tinchelli Alessandra

Togni Rolando

Flavio Viani



Fratelli D’italia

Baraldi Andrea

Bellini Stefano

Bonazzi Dina

Bosi Simona

Cimo Majlinda

Fazio Cinzia Annamaria

Fiorini Alessia

Galavotti Alessio

Genari Matteo

Giobbi Virgilio

Levratti Eugenia

Marchesi Massimo

Rebecchi Flavio

Righetti Gianni

Russo Massimiliano

Secchia Lisa.