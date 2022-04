Mirandola, ecco il progetto della nuova Rsa da 180 posti letto

Assieme a quella pure in via di realizzazione a Massalengo, nel lodigiano, si tratta della prima di numerose strutture analoghe (cinque in una prima fase, a cui dovrebbero aggiungersene numerose altre) che verranno realizzate nei prossimi anni nel nord Italia, a seguito della joint venture fra il consorzio ravennate ed il fondo svedese EQT Exeter: un accordo stretto nel marzo scorso proprio al fine di progettare e costruire queste strutture residenziali per anziani, di cui c’è sempre più richiesta.“Per Ar.Co. Lavori si tratta di una nuova operazione di enorme importanza: così come quella di Massalengo, anche la Rsa di Mirandola sarà un’opera strategica per la comunità e per il territorio, in un ambito così delicato per le famiglie come quello dell’assistenza agli anziani – spiega il presidente di Ar.Co. Lavori, Franco Casadei Baldelli -. Una iniziativa di cui siamo decisamente orgogliosi. Peraltro, in un periodo come questo di post pandemia, problematica anche per le RSA, e di aumento dei costi energetici, le RSA così come concepite da Arco rappresentano una risposta molto importante”.