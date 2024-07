Mirandola, ecco la nuova giunta targata Budri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Budri manterrà le deleghe a Sanità, Protezione Civile, Comunicazione, Personale, Edilizia Urbanistica e Aimag.Marina Marchi, capolista della civica Letizia Budri sindaco sarà vicesindaco e assessore a Cultura e Innovazione con deleghe all’attuazione del programma, Istruzione e Formazione, Cultura, Start Up e Innovazione, Fondazione C&G Andreoli, ATER.Marco Donnarumma sarà assessore allo Sviluppo del territorio con delega ad Attività produttive e commercio, Promozione del territorio, Frazioni, Sicurezza e Politiche giovanili.Luca Carafoli, terzo per preferenze nella lista civica a sostegno di Budri, sarà assessore a Politiche economiche e Smart City, con delega a Bilancio, Tributi, Servizi demografici, Servizi informativi e Digitalizzazione.

Lisa Secchia, in quota Fdi, sarà assessore a Politiche sociali, Sport e Volontariato, con deleghe a Servizi Sociali, Volontariato, Pari opportunità, Disabilità, Famiglia e Sport.

Federica Luppi, già candidata con una lista civica per il centrodestra nel comune di Concordia alle ultime elezioni amministrative, sarà assessore a Qualità urbana e Sviluppo sostenibile, con delega a Patrimonio, Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Spazio pubblico bene comune, Ambiente e Agricoltura.

Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio, la proposta che il sindaco avanzerà all'assemblea sarà quella del consigliere di Forza Italia Antonio Tirabassi.