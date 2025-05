Mirandola, fatto brillare un ordigno bellico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





In mattinata ennesimo intervento degli artificieri di Piacenza per neutralizzare un ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi durante i lavori nei campi in un terreno privato in via Molinello nel comune di Mirandola. Sul posto era intervenuto personale del Commissariato che aveva provveduto a mettere in sicurezza e a interdire l’area in attesa della bonifica. Su richiesta della Prefettura e come disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova, gli specialisti dell’Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri, hanno identificato l’ordigno come una granata d’artiglieria da 7,6 cm di nazionalità tedesca. L’ordigno è stato fatto brillare presso un’area idonea poco distante. A coadiuvare l’intervento, vi era personale del Commissariato di Mirandola e un’ambulanza della Croce Rossa Militare.