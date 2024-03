Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Settant’anni trascorsi sempre in prima linea in periodi che essere di destra era pericoloso sotto ogni punto di vista'. Così Mariagrazia Zagnoli, volto storico della destra della Bassa, ufficializza la sua fuoriuscita da Fdi di Mirandola.Decisiva la decisione del partito di appoggiare la candidatura di Letizia Budri, duramente contestata dalla stessa Zanoli ().'Mai ho messo in discussione la mia idea ed i valori trasmessi da mio padre: rispetto, dignità, coerenza e onestà e mai rinuncerò a questi ideali - continua Zagnoli -. Chinare la testa e dire Signorsì non è mai stato nel mio stile. A volte per una foto sui giornali o, come di moda oggi, un post sui social, viene a mancare l’amicizia e la lealtà. Questa politica non mi appartiene più pertanto dalla data odierna presento le dimissioni, ringrazio tutti coloro che in questi anni mi hanno dimostrato stima e fiducia'.