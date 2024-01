Mirandola, festa della polizia locale: i dati del 2023

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nell’anno solare appena concluso sono stati effettuati 2.000 accertamenti anagrafici: il dato più elevato dal 2018 ad oggi. Il 2023 ha visto un focus voluto relativamente alla sicurezza stradale per le strade di competenza comunale: sono stati 1.015 i posti di controllo con oltre 10.118 veicoli controllati. In calo i posti di controllo nei quali sia stato utilizzato lo strumento misuratore di velocità (22 posti di controllo) con 1.433 violazioni dei limiti di velocità (-460 rispetto al 2022). Sono stati 22.557 i veicoli in transito controllati grazie ai varchi cittadini: di questi 36 sono risultati e multati poichè privi di assicurazione e ben 180 senza revisione. Controlli e disposizioni resi necessari considerando l’aumento dei sinistri stradali (119 contro gli 87 del 2022) e della guida a velocità superiore ai limiti consentiti.



Nei 365 giorni dell’anno concluso sono stati 834 i servizi di controllo nei centri abitati (capoluogo e frazioni), con 402 servizi di controllo nei parchi pubblici e 786 controlli per la regolarità del lavoro.



'L’uscita della Polizia Locale di Mirandola dall’Unione ha comportato lo svincolo di alcuni operatori dal lavoro di “back office” con conseguente dirottamento di maggior presenza sul territorio. Anche nel 2023 è stata condotta una convinta campagna contro l’abbandono dei rifiuti che ha visto l’accertamento di ben 175 violazioni - fa sapere il Comune -. Non ultimo l’impegno garantito dagli agenti sul versante educativo in materia di sicurezza stradale e legalità: sono state 51 le giornate di formazione, garantite a 51 classi per un numero complessivo di alunni pari a 1.163 fra Scuole Superiori, Medie, Elementari, Materne e campi estivi'.



'Ulteriormente stimolata dalla reinternalizzazione del servizio – commenta il sindaco Alberto Greco – la mia Giunta ha effettuato notevoli investimenti in equipaggiamenti, dotazioni ma soprattutto per avere un corpo sui parametri numerici stabiliti dalla Regione in un agente ogni 1.000 abitanti. Abbiamo da poco concluso un 2023 storico, nel quale Mirandola ha visto la fondazione della prima unità cinofila: un supporto strategicamente prezioso così come lo sarà il nuovissimo sistema di videosorveglianza e varchi, posto a disposizione di tutte le forze dell’ordine. Fatti concreti e impegni precisi mantenuti con la cittadinanza, che ci consentono di avviarci nel semestre conclusivo del mandato nella consapevolezza di aver lavorato con una visione figlia dell’attenta programmazione'.



'In questi anni la Polizia Locale della nostra città ha attraversato grandi trasformazioni – precisa l’assessore Roberto Lodi – Un lustro fatto di sfide, affrontate con serietà e decisione, grazie alle capacità di uomini e donne motivati, organizzati e ben diretti. Un lavoro costante, realizzato da professionisti zelanti e in prima linea per garantire la sicurezza della nostra comunità'.