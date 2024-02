Voto a Mirandola, Forza Italia stoppa la Lega e Fdi: 'No alla Budri, o Greco o Lodi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sulla Budri era arrivata nei giorni scorsi la sintesi tra Fdi e Lega, con il passo indietro del sindaco uscente Greco.



'L'alleanza in tutti i comuni in cui governiamo è comunque fattiva e quindi, se la logica vuole Mirandola in orbita Lega, vedremmo di buon occhio la ricandidatura del sindaco Alberto Greco che ancora non ha ufficializzato l'ipotesi del bis oppure quella del suo assessore Roberto Lodi. Di Lodi ricordiamo l'abrogazione per la città riuscendo a ricostruire il corpo di polizia municipale dopo l'uscita dall'Ucman e tutelando gli interessi dei cittadini di tutta la bassa difendendo Aimag, mentre il locale Pd svendeva l'azienda ad Hera - affermano Stefani e Neri -. Invitiamo pubblicamente gli alleati a fare un passo indietro per convergere su un candidato che possa unire'.