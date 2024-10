Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Città dei Pico continua a attrarre soprattutto giovani e lavoratori: +457 residenti, è il saldo rispetto al 2022. Il 68,59% della popolazione ha fra i 15 e i 64 anni, il 24,45% è over 65, il 6,96% sono minori entro i 14 anni. Dieci sono i centenari, 8 dei quali sono donne; 103 anni per le donne e 104 per gli uomini: sono gli attuali record di longevità sul territorio comunale.Il Centro storico è il quartiere più popoloso con 2.087 residenti, segue Cividale con 1.680 (non esattamente una frazione ma inclusa nel centro urbano di Mirandola), Quarantoli 1.487, San Giacomo R. 1.134, Mortizzuolo 994, San Martino S. 944, Gavello 695, Tramuschio 335.Gli stranieri residenti costituiscono il 15,88% della popolazione:3915 (+0,06% rispetto a dicembre 2022): 2063 sono donne e 1852 uomini74 sono le nazionalità diverse che convivono nella Città di Pico: 30,55% UE, 21,00% europei extra UE, 25,58% africani, 18,13% asiatici, 2,10% dalle Americhe.La Romania (1066) è provenienza d'origine più rappresentata seguita da Marocco 700, Cina 440, Moldavia 399.